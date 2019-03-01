ПСЖ готов продать права на название стадиона
ПСЖ готов расстаться с правами на название стадиона "Парк де Пренс".
Как сообщил президент клуба Нассер аль-Хелайфи, это может быть сделано для привлечения новых источников дохода.
Однако отмечается, что на данный момент ПСЖ ни с кем не вел переговоров о продаже прав на название стадиона.
"Парк де Пренс" был открыт в 1987 году. Стадион вмещает около 50 тысяч болельщиков.
ПСЖ после 26 туров лидирует в Лиге 1 опережая "Лилль" на 17 очков, при этом у парижан есть игра в запасе.
Читайте также: Жеребьёвка 1/2 финала Кубка Франции: ПСЖ и "Лион" узнали своих соперников. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В Ла Лиге откажутся от игр по понедельникам
-
"Тоттенхэм" - "Арсенал": анонс и прогноз самого жаркого дерби Лондона в рамках 29 тура АПЛ
-
"Локомотив" - "Брага": видеотрансляция матча третьего тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу
-
"Барселона" сыграет с "Реалом" в специальной форме
-
Стали известны имена претендентов на звание лучшего футболиста АПЛ в феврале
Лента новостей
-
Два топ-клуб вышли из борьбы за Милинковича-Савича
-
"Кальяри" - "Интер": видеотрансляция матча 26-го тура Серии А
-
Капитан "Реала" может пропустить субботнее Эль Класико
-
Ибрагимович рассказал, кем он хотел бы стать после завершения карьеры футболиста
-
ПСЖ готов продать права на название стадиона
-
В Ла Лиге откажутся от игр по понедельникам
-
Дзюба получил подарок от олимпийского чемпиона
-
"Тоттенхэм" - "Арсенал": анонс и прогноз самого жаркого дерби Лондона в рамках 29 тура АПЛ
-
Стало известно, при каком условии Погба готов остаться в "Манчестер Юнайтед"
-
"Интер" нашел замену Икарди в "Баварии"
-
"Локомотив" - "Брага": видеотрансляция матча третьего тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу
-
"Барселона" сыграет с "Реалом" в специальной форме
-
АПЛ назвала претендентов на награду лучшему тренеру в феврале
-
Сарри принял решение об участии Аррисабалаги в ближайших матчах
-
Стали известны имена претендентов на звание лучшего футболиста АПЛ в феврале
-
"Анжи" на выезде переиграл "Оренбург"
-
Лодыгин пропустил за "Олимпиакос" при единственном ударе в створ, из-за чего клуб был выбит из Кубка Греции
-
Хавбек "Зенита" восстановился от травмы
-
Феллаини отметился голом в дебютном матче в Китае
-
Матч между "Динамо" и "Спартаком" перенесли на другой стадион
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|68
|2
|Лилль
|26
|51
|3
|Лион
|26
|46
|4
|Сент-Этьен
|26
|43
|5
|Марсель
|26
|41
|6
|Реймс
|26
|41
|7
|Монпелье
|26
|38
|8
|Страсбур
|26
|37
|9
|Ренн
|26
|37
|10
|Ницца
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|26
|33
|13
|Бордо
|26
|32
|14
|Нант
|26
|30
|15
|Тулуза
|26
|28
|16
|Монако
|26
|25
|17
|Амьен
|26
|24
|18
|ФК Кан
|26
|20
|19
|Дижон
|25
|20
|20
|Генгам
|26
|18