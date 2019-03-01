ПСЖ готов продать права на название стадиона

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ПСЖ готов продать права на название стадиона

ПСЖ готов расстаться с правами на название стадиона "Парк де Пренс".

Как сообщил президент клуба Нассер аль-Хелайфи, это может быть сделано для привлечения новых источников дохода.

Однако отмечается, что на данный момент ПСЖ ни с кем не вел переговоров о продаже прав на название стадиона.

"Парк де Пренс" был открыт в 1987 году. Стадион вмещает около 50 тысяч болельщиков.

ПСЖ после 26 туров лидирует в Лиге 1 опережая "Лилль" на 17 очков, при этом у парижан есть игра в запасе.

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