ПСЖ готов продать трех своих ключевых игроков

1 Теги псжмарко верраттиадриан рабьоанхель ди мария

ПСЖ готов продать трех своих ключевых игроковВвиду своих вероятных проблем с соответствием правилу финансового Fair Play ПСЖ готов выставить на трансфер трех своих ведущих игроков.

Так, по сведениям L'Equipe, в случае поступления выгодных предложений парижане вполне могут расстаться с полузащитниками Адрианом Рабьо и Марко Верратти, а также вингером Анхелем Ди Марией.

Напомним, ПСЖ повесил ценник на Неймара для "Реала". | soccernews.ru

комментарии
Максим

И остаться без опорников совсем? Мотта уходит, кто в центре будет, если этих продадут?

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