ПСЖ готов продать трех своих ключевых игроков

Ввиду своих вероятных проблем с соответствием правилу финансового Fair Play ПСЖ готов выставить на трансфер трех своих ведущих игроков.

Так, по сведениям L'Equipe, в случае поступления выгодных предложений парижане вполне могут расстаться с полузащитниками Адрианом Рабьо и Марко Верратти, а также вингером Анхелем Ди Марией.

Напомним, ПСЖ повесил ценник на Неймара для "Реала". | soccernews.ru