ПСЖ готов продлить контракт с немецким хавбеком
Фото инстаграм Юлиана Дракслера
Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер с высокой долей вероятности останется в команде.
По информации журналиста Фабрицио Романо, у сторон обоюдное желание заключить новое соглашение.
Ожидается, что в ближайшие дни будут улажены последние детали договора, после чего клуб объявит о продлении контракта с немцем.
Дракслер выступает за ПСЖ с 2017 года, сыграл 172 матча, забил 24 гола и сделал 39 ассистов.
Действующий контракт между 27-летним хавбеком и парижанами истекает 30 июня 2021 года.
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