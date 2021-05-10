ПСЖ готов продлить контракт с немецким хавбеком

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ПСЖ готов продлить контракт с немецким хавбеком

Фото инстаграм Юлиана Дракслера

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер с высокой долей вероятности останется в команде.

По информации журналиста Фабрицио Романо, у сторон обоюдное желание заключить новое соглашение.

Ожидается, что в ближайшие дни будут улажены последние детали договора, после чего клуб объявит о продлении контракта с немцем.

Дракслер выступает за ПСЖ с 2017 года, сыграл 172 матча, забил 24 гола и сделал 39 ассистов.

Действующий контракт между 27-летним хавбеком и парижанами истекает 30 июня 2021 года.

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