ПСЖ готов продлить контракт с Неймаром

Форвард Неймар принял решение остаться в ПСЖ и ждет от клуба предложений о новом контракте.

По сведениям Goal.com, руководство парижан готово начать переговоры с бразильцем. Ожидается, что стороны подпишут долгосрочное соглашение.

Контракт Неймара с клубом истекает летом 2022 года. Напомним, что минувшим летом интерес к игроку проявляли "Барселона" и "Реал".

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. За это время он провел 90 матчей, забил 73 гола и отдал 43 ассиста.

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