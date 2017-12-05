ПСЖ готов продлить своего ключевого хавбека с повышением ему оклада

Французский ПСЖ намерен продлить контракт со своим ключевым полузащитником Марко Верратти, информирует FootMercato.

По сведениям источника, новое соглашение будет действовать до лета 2022-го года. По нему оклад 25-летнего хавбека вырастет до 12 миллионов евро за сезон.

Отметим, что в ПСЖ Верратти перешел в 2012 году из "Пескары". С тех пор в "красно-синей" футболке он сыграл 219 матчей.

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