ПСЖ готов провернуть свой первый летний трансфер

Теги реал сосьедадпсж

ПСЖ готов провернуть свой первый летний трансферФранцузский ПСЖ готовится провернуть свой первый летний трансфер, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, парижане намерены приобрести защитника испанского "Реала Сосьедад" Юри Берчиче. 27-летний бек рассматривается тренерским штабом ПСЖ в качестве замены для Максвелла, который текущим летом объявил о завершении своей карьеры.

В завершившемся сезоне Берчиче забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 41 матче за "Реал Сосьедад".

Напомним, ПСЖ нацелился на Коутиньо

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов