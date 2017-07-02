ПСЖ готов провернуть свой первый летний трансфер
Французский ПСЖ готовится провернуть свой первый летний трансфер, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, парижане намерены приобрести защитника испанского "Реала Сосьедад" Юри Берчиче. 27-летний бек рассматривается тренерским штабом ПСЖ в качестве замены для Максвелла, который текущим летом объявил о завершении своей карьеры.
В завершившемся сезоне Берчиче забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 41 матче за "Реал Сосьедад".
Напомним, ПСЖ нацелился на Коутиньо.
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|Команда
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|2
|Барселона
|38
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|38
|67
|6
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|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
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|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
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|Осасуна
|38
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|20
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|38
|20