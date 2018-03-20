ПСЖ готов рассмотреть вопрос о повышении оклада Неймару

Руководство ПСЖ намерено рассмотреть вопрос о повышении оклада своему ведущему форварду Неймару, информирует Le 10 Sport.

По сведениям источника, сценарий с повышением заработной платы бразильцу в действительности находится на повестке дня у клуба. Однако пока остается неясным, что стимулировало парижан к этому - давление со стороны окружения или желание руководства вознаградить игрока за хорошо проведенный сезон.

Напомним, ПСЖ готов сделать Зидана самым высокооплачиваемым тренером мира. | soccernews.ru