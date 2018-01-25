ПСЖ готов расстаться с Ди Марией

Французский ПСЖ готов расстаться со своим вингером Анхелем Ди Марией уже в текущее трансферное окно, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, парижане не будут противиться уходу 29-летнего аргентинца, если по нему поступит достойное предложение.

В нынешнем сезоне Ди Мария забил 9 мячей и сделал 9 результативных передач в 23 матчах за ПСЖ.

Напомним, Ди Мария прокомментировал свое положение в ПСЖ. | soccernews.ru