ПСЖ готов расстаться с Дракслером

Французский ПСЖ готов расстаться со своим вингером Юлианом Дракслером, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 23-летний футболист, который перебрался в стан парижан лишь прошлой зимой, может стать первой "жертвой" покупки Неймара, а также возможных трансферов Фабиньо и Килиана Мбаппе из "Монако". ПСЖ уже уведомил немца о том, что клуб будет готов рассмотреть поступившие по нему предложения.

Напомним, Дракслером интересуются три английских гранда. | soccernews.ru