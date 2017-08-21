ПСЖ готов расстаться с Дракслером
Французский ПСЖ готов расстаться со своим вингером Юлианом Дракслером, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, 23-летний футболист, который перебрался в стан парижан лишь прошлой зимой, может стать первой "жертвой" покупки Неймара, а также возможных трансферов Фабиньо и Килиана Мбаппе из "Монако". ПСЖ уже уведомил немца о том, что клуб будет готов рассмотреть поступившие по нему предложения.
Напомним, Дракслером интересуются три английских гранда. | soccernews.ru
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