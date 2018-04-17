ПСЖ готов расстаться с двумя своими бывшими лидерами

Теги псжхавьер пасторе тиаго силва

ПСЖ готов расстаться с двумя своими бывшими лидерамиПСЖ уже строит планы на ближайшее трансферное окно, информирует FootMercato со ссылкой на RMC Sport.

При этом, помимо приобретений в стане парижан также рассматривают ситуацию с продажей своих игроков. Так, вполне вероятно, что по окончанию текущего сезона "Парк де Пренс" покинет не только Хавьер Пасторе, но и капитан команды Тиаго Силва. ПСЖ готов будет расстаться с аргентинским хавбеком и бразильским защитником, если по ним поступят устраивающие клуб предложения.

Напомним, в ПСЖ начали рассматривать вариант с продажей Неймара. | soccernews.ru

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