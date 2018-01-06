ПСЖ готов расстаться с двумя своими игроками ради подписания Роналду

Французский ПСЖ готов расстаться с двумя своими игроками ради подписания форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, по сведениям ESPN FC, чтобы заполучить португальского бомбардира, парижане планируют продать своих нападающего Эдинсона Кавани и вингера Гонсалу Гедеша, который текущий сезон на правах аренды проводит в "Валенсии". При этом первый может быть включен как часть сделки с королевским клубом по пятикратному обладателю "Золотого мяча".

Напомним, ПСЖ сделал Роналду щедрое предложение. | soccernews.ru