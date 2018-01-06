ПСЖ готов расстаться с двумя своими игроками ради подписания Роналду

Теги реал мадридпсжкриштиану роналдугонсалу гедешэдинсон кавани

ПСЖ готов расстаться с двумя своими игроками ради подписания РоналдуФранцузский ПСЖ готов расстаться с двумя своими игроками ради подписания форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, по сведениям ESPN FC, чтобы заполучить португальского бомбардира, парижане планируют продать своих нападающего Эдинсона Кавани и вингера Гонсалу Гедеша, который текущий сезон на правах аренды проводит в "Валенсии". При этом первый может быть включен как часть сделки с королевским клубом по пятикратному обладателю "Золотого мяча".

Напомним, ПСЖ сделал Роналду щедрое предложение. | soccernews.ru

комментарии
Румб

Кавани для ПСЖ, начит больше чем Кристина и Бензима для Реала.

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Ибра

Кавани конечно неплох, и намного раз лучше Бензимы (в форме, которой он сейчас), но Кристи все равно будет лучше, чем Кавани Он все равно оба не командные

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Ибра

Но все равно оба не командные игроки*

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