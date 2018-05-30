ПСЖ готов расстаться с тремя своими игроками, чтобы выручить средства на трансфер Роналду

ПСЖ готов расстаться с тремя своими игроками, чтобы выручить средства на трансфер ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, по сведениям AS, ради подписания 33-летнего португальца, трансфер которого был оценен в 150 миллионов евро, парижане вполне будут готовы выставить на продажу вингеров Анхеля Ди Марию и Гонсалу Гедеша, а также форварда Эдинсона Кавани.

Напомним, Перес рассчитывает обменять Роналду в ПСЖ. | soccernews.ru