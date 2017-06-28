ПСЖ готов расстаться с Верратти? Парижане нашли замену для итальянца в "Атлетико"

Теги сауль ньигесатлетико мадридпсжмарко верраттибарселона

ПСЖ готов расстаться с Верратти? Парижане нашли замену для итальянца в "Атлетико"Французский ПСЖ заинтересовался полузащитником мадридского "Атлетико" Саулем Ньигесом, информирует football.fr.

По сведениям источника, парижане вполне будут готовы заплатить за 22-летнего хавбека "матрасников" 45 млн евро, которые прописаны в контракте игрока в качестве суммы отступных. Однако "Атлетико" не готов отпускать одного из своих ведущих игроков, надеясь продлить с ним контракт и увеличить клаусулу до 80 млн евро.

Отметим, что Сауль выступает, как и Марко Верратти, на позиции центрального полузащитника, поэтому вполне вероятно, что, заполучив испанца ПСЖ будет готов продать своего лидера каталонской "Барселоне".

Напомним, ПСЖ интересуется Алексом Сандро. | soccernews.ru

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