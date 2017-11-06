ПСЖ готов сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем мира

Теги давид де хеаманчестер юнайтедпсж

ПСЖ готов сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем мираФранцузский ПСЖ готов сделать голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа самым высокооплачиваемым игроком мира в своем амплуа.

Так, по информации испанской прессы, летом парижане планируют сделать предложение "красным дьяволам" по их "первому номеру" в размере 70-ти миллионов евро. При этом самому испанцу "красно-синие" готовы пообещать оклад, который сделает его самым высокооплачиваемым вратарем планеты.

Напомним, Гедеш хочет вернуться в ПСЖ. | soccernews.ru

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