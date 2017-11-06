ПСЖ готов сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем мира

Французский ПСЖ готов сделать голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа самым высокооплачиваемым игроком мира в своем амплуа.

Так, по информации испанской прессы, летом парижане планируют сделать предложение "красным дьяволам" по их "первому номеру" в размере 70-ти миллионов евро. При этом самому испанцу "красно-синие" готовы пообещать оклад, который сделает его самым высокооплачиваемым вратарем планеты.

Напомним, Гедеш хочет вернуться в ПСЖ. | soccernews.ru