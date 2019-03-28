ПСЖ готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в мире
ПСЖ намерен любой ценой сохранить нападающего Килиана Мбаппе, сообщает El Mundo.
По информации источника, парижский клуб готов значительно увеличить зарплату 20-летнего футболиста.
ПСЖ планирует предложить форварду новый контракт с окладом более 40 миллионов евро в год.
Таким образом, Мбаппе может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире, превзойдя Лионеля Месси, которому "Барселона" платит ровно 40 миллионов.
Напомним, что купить звёздного француза хочет мадридский "Реал". Королевский клуб готов заплатить за него 280 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
|77
|2
|Лилль
|29
|57
|3
|Лион
|29
|53
|4
|Марсель
|29
|47
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Монпелье
|29
|42
|8
|Ренн
|28
|41
|9
|Ницца
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Ним
|28
|37
|12
|Анжер
|29
|36
|13
|Бордо
|29
|34
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
|29
|18
|Генгам
|29
|22
|19
|Дижон
|29
|21
|20
|ФК Кан
|29
|20