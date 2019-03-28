ПСЖ готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в мире

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ПСЖ готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в мире

ПСЖ намерен любой ценой сохранить нападающего Килиана Мбаппе, сообщает El Mundo.

По информации источника, парижский клуб готов значительно увеличить зарплату 20-летнего футболиста.

ПСЖ планирует предложить форварду новый контракт с окладом более 40 миллионов евро в год.

Таким образом, Мбаппе может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире, превзойдя Лионеля Месси, которому "Барселона" платит ровно 40 миллионов.

Напомним, что купить звёздного француза хочет мадридский "Реал". Королевский клуб готов заплатить за него 280 миллионов евро.

Не пропустите: Мбаппе может перейти в "Реал" в 2020 году. | http://soccernews.ru

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