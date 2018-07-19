ПСЖ готов сделать Верратти самым высокооплачиваемым итальянским футболистом

ПСЖ готов сделать своего полузащитника Марко Верратти самым высокооплачиваемым итальянским футболистом.

Так, по сведениям Tuttomercatoweb, парижане предложили 25-летнему хавбеку новый контракт с окладом в размере 11-ти миллионов евро в год. Такая зарплата сделает итальянца самым богатым футболистом среди его соотечественников.

В прошлом сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ определился с приоритетной трансферной целью на лето. | soccernews.ru