ПСЖ готов сделать Зидана самым высокооплачиваемым тренером мира

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ПСЖ готов сделать Зидана самым высокооплачиваемым тренером мираПСЖ всерьез нацелился на главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, информирует sport.es.

По сведениям издания, катарские собственники парижского клуба готовы сделать "рулевого" "сливочных" самым высокооплачиваемым наставником планеты. В 45-летнем специалисте они видят идеального кандидата на замену главному тренеру своей команды Унаи Эмери, с которым ПСЖ намерен расстаться по окончанию текущего сезона.

Напомним, ПСЖ понадобился один из лидеров "Ювентуса". | soccernews.ru

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