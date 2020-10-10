ПСЖ готов сменить Тухеля на Мотту
Экс-игрок ПСЖ Тьяго Мотта может стать новым тренером парижан.
По сведениям Football Italia, у нынешнего тренера ПСЖ Томаса Тухеля сильно испортились отношения со спортивным директором клуба Леонардо. Наставник недоволен трансферной политикой клуба.
Руководство ПСЖ может уволить Тухеля по ходу текущего сезона и готово пригласить Мотту. Бразилец выступал за парижан с 2012 по 2018 год.
Мотта в 2019 году возглавил "Дженоа", однако так и не смог вывести клуб из зоны вылета.
Читайте также: Тухель хотел видеть Суареса в ПСЖ, клуб так и не сделал предложение "Барселоне". | http://soccernews.ru
главное
-
Бонуччи - самый высокооплачиваемый итальянский футболист в Серии А
-
Шомуродов будет получать вторую по величине зарплату в "Дженоа"
-
Мозес мог оказаться в "Спартаке" ещё в прошлом сезоне
-
Серия "А" оказалась самой активной в последний день трансферного окна: ТОП-7 итальянских трансферов на флажке
-
Хавбек "Марселя" отклонил предложение "Зенита"
Лента новостей
-
Вдова Кулькова рассказала о помощи "Спартака" в захоронении
-
Роналду - самый высокооплачиваемый футболист Серии А. Его ближайший преследователь зарабатывает почти в четыре раза меньше
-
Фати - лучший футболист Примеры в сентябре
-
"Зенит" нацелился на защитника "Балтики"
-
"Динамо" и "Спартак" поборются за защитника "Спортинга"
-
Лига Наций: Гибралтар был сильнее Лихтенштейна, Фареры и Латвия победителя не выявили
-
Луис Суарес высказался о будущем Месси в "Барселоне"
-
Сакки назвал причину провала Сарри в "Ювентусе"
-
"Реал" отказался отпускать Вальверде в "Баварию"
-
ПСЖ готов сменить Тухеля на Мотту
-
Сборная России никогда не проигрывала Турции
-
Озил намерен вернуть место в составе "Арсенала"
-
Бонуччи - самый высокооплачиваемый итальянский футболист в Серии А
-
Три футболиста дубля "Динамо" тренируются с основной командой
-
Сын Ривалдо стал обладателем Суперкубка Польши
-
Норманн не исключает своего ухода из "Ростова" в январе
-
Шомуродов будет получать вторую по величине зарплату в "Дженоа"
-
Лига Наций: Черногория обыграла Азербайджан, Кипр проиграл Люксембургу
-
Платини: "Я бы не стал вводить ВАР"
-
1
Касильяс: "Успехи Роналду впечатляют сильнее, чем успехи Месси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13