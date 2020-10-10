ПСЖ готов сменить Тухеля на Мотту

Экс-игрок ПСЖ Тьяго Мотта может стать новым тренером парижан.

По сведениям Football Italia, у нынешнего тренера ПСЖ Томаса Тухеля сильно испортились отношения со спортивным директором клуба Леонардо. Наставник недоволен трансферной политикой клуба.

Руководство ПСЖ может уволить Тухеля по ходу текущего сезона и готово пригласить Мотту. Бразилец выступал за парижан с 2012 по 2018 год.

Мотта в 2019 году возглавил "Дженоа", однако так и не смог вывести клуб из зоны вылета.

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