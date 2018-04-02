ПСЖ готов снизить цену на Ди Марию

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ПСЖ готов снизить цену на Ди МариюПСЖ готов снизить трансферную стоимость своего вингера Анхеля Ди Марии, информирует Le 10 Sport.

По сведениям источника, ближайшим летом парижане будут готовы продать аргентинца за сумму в менее чем 50 миллионов евро, которые прошлым летом за игрока предлагала каталонская "Барселона".

В нынешнем сезоне Ди Мария забил 18 мячей и сделал 16 результативных передач в 37 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ строит грандиозные планы на летнее трансферное окно. | soccernews.ru

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