ПСЖ готов совершить рекордный в истории футбола обмен

Теги неймарпсжбарселонамарко верратти

ПСЖ готов совершить рекордный в истории футбола обменФранцузский ПСЖ будет готов совершить рекордный в истории футбола обмен, информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане не отказались от идеи приобретения форварда каталонской "Барселоны" Неймара. Учитывая же интерес "сине-гранатовых" к своему полузащитнику Марко Верратти, "красно-синие" вполне могут включить итальянца в самую громкую сделку в истории футбола.

Напомним, Неймар не захотел выполнять просьбу руководства "Барселоны". | soccernews.ru

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