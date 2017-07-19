ПСЖ готов совершить рекордный в истории футбола обмен

Французский ПСЖ будет готов совершить рекордный в истории футбола обмен, информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане не отказались от идеи приобретения форварда каталонской "Барселоны" Неймара. Учитывая же интерес "сине-гранатовых" к своему полузащитнику Марко Верратти, "красно-синие" вполне могут включить итальянца в самую громкую сделку в истории футбола.

Напомним, Неймар не захотел выполнять просьбу руководства "Барселоны". | soccernews.ru