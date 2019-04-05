ПСЖ готов удовлетворить финансовые требования Де Хеа

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ПСЖ готов удовлетворить финансовые требования Де Хеа

ПСЖ намерен переманить вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, сообщает The Independent.

По сведениям издания, французский клуб готов удовлетворить финансовые требования звёздного испанца, который хочет зарабатывать более 21 миллиона евро в год.

"Красные дьяволы", в свою очередь, не планируют предлагать 28-летнему голкиперу контракт с такой зарплатой.

Напомним, что соглашение Де Хеа с "МЮ" истекает в июне этого года.

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