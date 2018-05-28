ПСЖ готов установить новый трансферный рекорд

Теги криштиану роналдупсжреал мадрид

ПСЖ готов установить новый трансферный рекордПСЖ готов установить новый трансферный рекорд, информирует португальский журнал i.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом парижане будут готовы заплатить за форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду 250 миллионов евро. При этом французский гранд уже обсудил с агентом пятикратного обладателя "Золотого мяча" Жорже Мендешом условия личного контракта его клиента.

В нынешнем сезоне Роналду забил 44 мяча и сделал 8 результативных передач в 44 матчах за "Реал".

Напомним, Перес уже определил кандидата на замену Роналду. | soccernews.ru

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