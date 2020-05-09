ПСЖ готов включить двух хавбеков в сделку по Икарди

ПСЖ придумал новую схему по выкупу у миланского "Интера" форварда Мауро Икарди, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, чтобы не платить требуемые 70 миллионов евро, парижане хотят включить в сделку по аргентинцу двух своих полузащитников.

В "Интер" могут отправиться Леандро Паредес и Юлиан Дракслер, чья рыночная стоимость оценивается в 20 и 24 миллиона соответственно.

Напомним, что арендованный в сентябре Икарди сыграл за ПСЖ 31 матч, забил 20 голов и сделал 4 ассиста.

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