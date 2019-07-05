ПСЖ готов включить Малкома в сделку по Неймару

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ПСЖ готов включить Малкома в сделку по Неймару

Форвард "Барселоны" Малком этим летом может стать игроком ПСЖ в рамках сделки по Неймару. Об этом сообщает La Parisien.

По данным источника, парижский клуб готов отпустить Неймара взамен на 22-летнего нападающего каталонцев, плюс доплата со стороны испанского клуба.

Малком перешел в "Барселону" летом 2018 года из "Бордо" за 40 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел 24 матча, забив 2 гола и сделав 2 ассиста. 

Ранее сообщалось, что два топ-клуба АПЛ поборются за Малкома, а ПСЖ хочет купить Ивана Ракитича.

А еще: "Барселона" летом продаст Малкома| http://soccernews.ru
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