ПСЖ готов включить Малкома в сделку по Неймару
Форвард "Барселоны" Малком этим летом может стать игроком ПСЖ в рамках сделки по Неймару. Об этом сообщает La Parisien.
По данным источника, парижский клуб готов отпустить Неймара взамен на 22-летнего нападающего каталонцев, плюс доплата со стороны испанского клуба.
Малком перешел в "Барселону" летом 2018 года из "Бордо" за 40 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел 24 матча, забив 2 гола и сделав 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что два топ-клуба АПЛ поборются за Малкома, а ПСЖ хочет купить Ивана Ракитича.
А еще: "Барселона" летом продаст Малкома| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32