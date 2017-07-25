ПСЖ готов включить в сделку по Санчесу одного из своих игроков

ПСЖ не теряет надежд купить нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает France Football.

По сведениям издания, парижане готовы включить в сделку права на Лукаса Моуру или Блеза Матюиди, а также доплатить некоторую сумму.

Пока неизвестно, согласен ли "Арсенал" на такие условия. Ранее сообщалось, что "канониры" намерены отклонить все предложения по Санчесу.

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