ПСЖ готов включиться в борьбу за ключевого игрока "Барселоны"

ПСЖ готов включиться в борьбу за ведущего защитника каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити, информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане намерены воспользоваться промедлением в переговорах 24-летнего бека с "сине-гранатовыми" о продлении действующего контракта и выплатить за игрока сумму отступных в размере 60-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Умтити забил 1 гол в 40 матчах за "Барселону".

Напомним, ПСЖ проявляет интерес к еще одному топовому форварду. | soccernews.ru