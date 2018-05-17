ПСЖ готов включиться в борьбу за ключевого игрока "Барселоны"

Теги псжбарселонасамюэль умтити

ПСЖ готов включиться в борьбу за ключевого игрока "Барселоны"ПСЖ готов включиться в борьбу за ведущего защитника каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити, информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане намерены воспользоваться промедлением в переговорах 24-летнего бека с "сине-гранатовыми" о продлении действующего контракта и выплатить за игрока сумму отступных в размере 60-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Умтити забил 1 гол в 40 матчах за "Барселону".

Напомним, ПСЖ проявляет интерес к еще одному топовому форварду. | soccernews.ru

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