ПСЖ готов выложить 115 миллионов евро за звезду АПЛ

Теги псжтоттенхэмкристиан эриксен

ПСЖ готов выложить 115 миллионов евро за звезду АПЛПСЖ нацелился на полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, информирует Express.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом парижане будут готовы предпринять попытки подписать 26-летнего хавбека "шпор", выложив за него сумму в 115 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эриксен забил 14 мячей и сделал 13 результативных передач в 44 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, ПСЖ заинтересован в подписании ключевого игрока "Барселоны". | soccernews.ru

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