ПСЖ готов выплатить за Канте требуемую сумму

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ПСЖ готов выплатить за Канте требуемую сумму

ПСЖ продолжает вести переговоры по трансферу хавбека "Челси" Нголо Канте.

Как сообщает Todomercadoweb, парижане готовы заплатить за француза 110 миллионов евро. Именно такую сумму требует "Челси" за своего игрока.

Ранее сообщалось, что в услугах Канте также заинтересованы "Барселона" и "Реал".

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