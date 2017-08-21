ПСЖ готов выслушать предложения "Барселоны" по Ди Марии

Теги анхель ди марияпсжбарселона

ПСЖ готов выслушать предложения "Барселоны" по Ди МарииФранцузский ПСЖ готов выслушать предложения каталонской "Барселоны" по своему вингеру Анхелю Ди Марии.

Как информирует FootMercato, "сине-гранатовые" вполне могут рассмотреть вариант с приобретением бывшего игрока мадридского "Реала", если им так и не удастся подписать Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии". Учитывая же покупку Неймара из той же "Барсы" и возможный приход Килиана Мбаппе из "Монако", парижане вполне будут готовы отпустить Ди Марию за 70 миллионов евро.

Напомним, перед покупкой Мбаппе ПСЖ намерен расстаться с некоторыми из своих футболистов. | soccernews.ru

комментарии
Flamenco

если бы за Неймара Отступные были бы прописаны не 222, а 322 лямов! Интересно, сумасшедшие люди заплатили бы эту сумму?

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Пьянь

Я думал над этим вопросом и пришел к неутешительному выводу. Почему Реал прописывает своим ведущим игрокам отступные в 500 миллионов евро и выше? Чтобы их не купили. А почему Барса ставит суммы в 200-300 миллионов? Чтобы их купили, хоть и за бешеные бабки.

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ГОСТЬ

МАКС 50 МЛН

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тигр

70??? он не стоит этих денег макс. 50

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