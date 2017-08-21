ПСЖ готов выслушать предложения "Барселоны" по Ди Марии

Французский ПСЖ готов выслушать предложения каталонской "Барселоны" по своему вингеру Анхелю Ди Марии.

Как информирует FootMercato, "сине-гранатовые" вполне могут рассмотреть вариант с приобретением бывшего игрока мадридского "Реала", если им так и не удастся подписать Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии". Учитывая же покупку Неймара из той же "Барсы" и возможный приход Килиана Мбаппе из "Монако", парижане вполне будут готовы отпустить Ди Марию за 70 миллионов евро.

Напомним, перед покупкой Мбаппе ПСЖ намерен расстаться с некоторыми из своих футболистов. | soccernews.ru