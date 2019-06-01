ПСЖ готов взять в аренду Филиппе Коутиньо
Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо этим летом может перейти в ПСЖ, передает Daily Mail.
По данным издания, парижский клуб намерен взять 26-летнего игрока в аренду на год с опцией выкупа. Чтобы его купить парижане хотят продать защитника Тома Менье и форварда Эдинсона Кавани.
Стоит отметить, что, если ПСЖ удастся договориться о трансфере, "Барселона" сэкономит 19 миллионов евро, которые каталонский клуб будет обязан выплатить "Ливерпулю", если полузащитник сыграет за сине-гранатовых 100 матчей
Напомним, бразилец перешел в каталонский клуб зимой 2018 года из "Ливерпуля". В нынешнем сезоне игрок участвовал в 34 матчах, забив 5 голов и сделав 2 ассиста.
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