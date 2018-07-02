ПСЖ готов заплатить 100 миллионов евро за двух игроков "Атлетико"

ПСЖ готов заплатить 100 миллионов евро за двух игроков мадридского "Атлетико", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что парижане нацелились на защитников "матрасников" Диего Година и Хосе Марию Хименеса. Чемпионы Франции видят в уругвайской паре центрбеков альтернативу своей бразильской связке в лице Тиаго Силвы и Маркиньоса, которые могут покинуть "Парк де Пренс" этим летом.

Напомним, ПСЖ готов заплатить 40 миллионов евро за ведущего защитника "Ювентуса". | soccernews.ru