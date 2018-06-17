ПСЖ готов заплатить 100 миллионов евро за звезду АПЛ

ПСЖ нацелился на полузащитника лондонского "Челси" Н'Голо Канте, информирует Daily Mirror.

Так, по сведениям издания, этим летом за 26-летнего хавбека "аристократов" парижане будут готовы выложить 100 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Канте забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи в 48 матчах за "Челси".

Напомним, "Милан" не отпустил Бонуччи в ПСЖ. | soccernews.ru