ПСЖ готов заплатить 220 миллионов евро за двух игроков "Монако"
ПСЖ намерен до закрытия летнего трансферного окна усилиться ещё двумя игроками, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации ресурса, парижский клуб нацелен на покупку защитника "Монако" Фабиньо и его партнёра по команде Килиана Мбаппе.
Всего ПСЖ готов потратить на этих футболистов 220 миллионов евро.
Не пропустите: Президент "Лиона": "Трансфер Мбаппе в ПСЖ убьет футбол во Франции". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Рейтинг успешности карьеры Златана Ибрагимовича в каждом из его клубов
-
В Москву или Берн? ЦСКА и "Янг Бойз" разыграют путевку в основной раунд ЛЧ
-
Все в пользу "Ливерпуля": "Хоффенхайм" попробует совершить чудо на "Энфилде"
-
"Наполи" снова обыграл "Ниццу" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
-
Дортмундская "Боруссия" отказала "Барселоне" в трансфере Дембеле за 130 миллионов евро
Лента новостей
-
Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии
-
"Байер" нацелился на форварда "Ривер Плейта" Аларио
-
Контенто должен перейти в "Гамбург"
-
Студенческая сборная России разгромила США 8:0 и вышла в четвертьфинал Универсиады
-
Ригони перешел в "Зенит"
-
Винисиус: "Реал"? Я спокоен и никуда не спешу"
-
"Барселона" оценивает Мунира в 20 миллионов евро
-
Уилшер не покинет "Арсенал"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" вступили в борьбу за Гарая
-
Полоз: "Рассчитываю на поддержку болельщиков в матче с "Утрехтом"
-
"Арсенал" предложил Окслейд-Чемберлену шесть миллионов евро в год, игрок пока не принял решения
-
"Тоттенхэм" продаст Виммера и Янссена в "Вест Бромвич" за 34 миллиона евро
-
"Арсенал" согласился продать Лукаса Переса в "Депортиво" за 16 миллионов евро
-
"Челси" предложит 70 миллионов евро за Алекса Сандро
-
Дортмундская "Боруссия" интересуется Кастильехо
-
"Реал" не продаст Маркоса Льоренте в "Атлетико"
-
Семин: "Эдер – стержень, нацеленный на завершение атакующих действий"
-
Уругвайский бек Фелипе Карбальо может перейти в "Севилью"
-
"Челси" увеличит предложение по Белотти
-
"Ювентус" интересуется Муссой Сиссоко