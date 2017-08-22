ПСЖ готов заплатить 220 миллионов евро за двух игроков "Монако"

Теги псжмонакофабиньокилиан мбаппе

ПСЖ готов заплатить 220 миллионов евро за двух игроков "Монако"

ПСЖ намерен до закрытия летнего трансферного окна усилиться ещё двумя игроками, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, парижский клуб нацелен на покупку защитника "Монако" Фабиньо и его партнёра по команде Килиана Мбаппе.

Всего ПСЖ готов потратить на этих футболистов 220 миллионов евро.

Не пропустите: Президент "Лиона": "Трансфер Мбаппе в ПСЖ убьет футбол во Франции". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Ригони перешел в "Зенит"

Ригони перешел в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 3 9
2 Монако 3 9
3 Сент-Этьен 3 9
4 Лион 3 7
5 Марсель 3 7
6 Бордо 3 5
7 Анжер 3 5
8 Труа 3 4
9 Монпелье 3 4
10 Страсбур 3 4
11 Ницца 3 3
12 ФК Кан 3 3
13 Лилль 3 3
14 Генгам 3 3
15 Нант 3 3
16 Тулуза 3 3
17 Ренн 3 2
18 Дижон 3 1
19 Метц 3 0
20 Амьен 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов