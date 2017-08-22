ПСЖ готов заплатить 220 миллионов евро за двух игроков "Монако"

ПСЖ намерен до закрытия летнего трансферного окна усилиться ещё двумя игроками, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, парижский клуб нацелен на покупку защитника "Монако" Фабиньо и его партнёра по команде Килиана Мбаппе.

Всего ПСЖ готов потратить на этих футболистов 220 миллионов евро.

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