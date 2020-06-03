ПСЖ готов заплатить 30 миллионов евро за защитника "Арсенала"

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к испанскому защитнику лондонского "Арсенала" Эктору Бельерину, сообщает TodoFichajes.

По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 30 миллионов евро. В составе парижан Бельерин может заменить защитника Тома Менье, который отказался продлевать контракт с клубом. "Арсенал" может согласиться продать испанца, чтобы получить средства на трансферы.

В нынешнем сезоне 25-летний Бельерин провел за "Арсенал" 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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