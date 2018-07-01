ПСЖ готов заплатить 40 миллионов евро за ведущего защитника "Ювентуса"

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ПСЖ готов заплатить 40 миллионов евро за ведущего защитника "Ювентуса"ПСЖ готовит предложение по ведущему защитнику туринского "Ювентуса" Алексу Сандро, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, за 27-летнего бека "старой синьоры" этим летом парижане будут готовы выложить 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Алекс Сандро забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" отклонил встречное предложение по Милинковичу-Савичу

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