ПСЖ готов заплатить 50 миллионов евро за одного из лидеров "Реала"

Теги псжреал мадридмарсело

ПСЖ готов заплатить 50 миллионов евро за одного из лидеров "Реала"ПСЖ нацелился на защитника мадридского "Реала" Марсело, информирует испанская пресса.

Сообщается, что ближайшим летом парижане будут готовы заплатить за 29-летнего бека королевского клуба 50 миллионов евро. При этом самого бразильца французский гранд планирует соблазнить выгодным в финансовом плане контрактом.

В нынешнем сезоне Марсело забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за "Реал".

Напомним, ПСЖ может продать Неймара, но не в "Реал". | soccernews.ru

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