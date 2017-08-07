ПСЖ готов заплатить 60 миллионов евро за хавбека "Порту"

Полузащитник "Порту" Данилу Перейра может перейти в ПСЖ, сообщает португальская пресса со ссылкой на L’Equipe.

Источники утверждают, что парижане готовы заплатить за 25-летнего футболиста 60 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

В ПСЖ считают, что Данилу станет идеальной заменой для Блеза Матюиди и Гжегожа Крыховяка, который близки к уходу из французского клуба.

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