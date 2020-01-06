ПСЖ готов заплатить 80 миллионов евро за двух игроков "Милана"

Теги миланпсжалессио романьолилукас пакетатрансферы

ПСЖ готов заплатить 80 миллионов евро за двух игроков "Милана"

ПСЖ намерен приобрести сразу двух футболистов "Милана" в зимнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, французский клуб проявляет интерес к защитнику Алессио Романьоли и полузащитнику Лукас Пакета. За обоих игроков парижане готовы заплатить 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Романьоли провел 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. На счету 22-летнего Пакета один голевой пас в 13 поединках.

Не пропустите: Неймар готов остаться в ПСЖ, но при одном условии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Был жертвой травм, не смог заиграть в "Ливерпуле", теперь забивает больше, чем атакующее трио Юргена Клоппа: рассказываем историю Дэнни Ингса

Был жертвой травм, не смог заиграть в "Ливерпуле", теперь забивает больше, чем атакующее трио Юргена Клоппа: рассказываем историю Дэнни Ингса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 17 42
2 Ювентус Ювентус 17 42
3 Лацио Лацио 17 39
4 Рома Рома 18 35
5 Аталанта Аталанта 17 31
6 Кальяри Кальяри 17 29
7 Парма Парма 17 25
8 Наполи Наполи 17 24
9 Торино Торино 18 24
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 17 22
11 Болонья Болонья 17 22
12 Милан Милан 17 21
13 Сассуоло Сассуоло 18 19
14 Удинезе Удинезе 17 18
15 Фиорентина Фиорентина 17 17
16 Лечче Лечче 17 15
17 Сампдория Сампдория 17 15
18 Брешия Брешия 18 14
19 Дженоа Дженоа 18 14
20 СПАЛ СПАЛ 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов