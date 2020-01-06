ПСЖ готов заплатить 80 миллионов евро за двух игроков "Милана"
ПСЖ намерен приобрести сразу двух футболистов "Милана" в зимнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, французский клуб проявляет интерес к защитнику Алессио Романьоли и полузащитнику Лукас Пакета. За обоих игроков парижане готовы заплатить 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 24-летний Романьоли провел 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. На счету 22-летнего Пакета один голевой пас в 13 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|17
|39
|4
|Рома
|18
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Торино
|18
|24
|10
|Хеллас Верона
|17
|22
|11
|Болонья
|17
|22
|12
|Милан
|17
|21
|13
|Сассуоло
|18
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|18
|14
|19
|Дженоа
|18
|14
|20
|СПАЛ
|18
|12