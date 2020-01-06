ПСЖ готов заплатить 80 миллионов евро за двух игроков "Милана"

ПСЖ намерен приобрести сразу двух футболистов "Милана" в зимнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, французский клуб проявляет интерес к защитнику Алессио Романьоли и полузащитнику Лукас Пакета. За обоих игроков парижане готовы заплатить 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Романьоли провел 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. На счету 22-летнего Пакета один голевой пас в 13 поединках.

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