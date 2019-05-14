ПСЖ готов заплатить более 200 миллионов евро за трех игроков "Реала"

ПСЖ проявляет интерес сразу к трем игрокам "Реала" - полузащитникам Тони Кроосу и Иско, а также нападающему Гарету Бэйлу, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести футболистов в летнее трансферное окно и готов заплатить за них 210 миллионов евро. "Реал" в свою очередь готов рассмотреть предложения по трансферу этих игроков.

В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел 42 матча за "Реал" во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. 27-летний Иско принял участие в 36 поединках, забил шесть мячей и отдал один голевой пас. На счету 29-летнего Крооса 1 гол и 6 голевых передач в 43 матчах.

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