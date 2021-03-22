ПСЖ готов заплатить крупную сумму за Дибалу

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"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к аргентинскому нападающему туринского "Ювентуса" Пауло Дибале, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 60 миллионов евро. Контакт форварда с "Ювентусом" истекает летом 2022 года, поэтому он может быть продан. В настоящее время аргентинец восстанавливается после травмы колена.

В нынешнем сезоне 27-летний Дибала провел за "Ювентус" 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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