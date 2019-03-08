ПСЖ готов заплатить огромную сумму за одного из лидеров "Атлетико"

Теги псжатлетико мадридян облактрансферы

ПСЖ готов заплатить огромную сумму за одного из лидеров "Атлетико"

ПСЖ проявляет интерес к словенскому вратарю "Атлетико" Яну Облаку, сообщает Marca.

По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 100 миллионов евро. Впрочем, если Облак продлит соглашение с "Атлетико", то его отступные возрастут до 200 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Облак провел 34 матча за "Атлетико" во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов.

Не пропустите: ПСЖ определился с будущим Тухеля. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рома" объявила имя нового главного тренера команды

"Рома" объявила имя нового главного тренера команды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 26 60
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 26 53
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 26 48
4 Хетафе Хетафе 26 42
5 Алавес Алавес 26 40
6 Севилья Севилья 26 37
7 Валенсия Валенсия 26 36
8 Бетис Бетис 26 36
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 26 35
10 Эйбар Эйбар 26 34
11 Леганес Леганес 26 33
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 26 33
13 Эспаньол Эспаньол 26 33
14 Жирона Жирона 26 31
15 Леванте Леванте 26 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 26 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 26 25
18 Вильярреал Вильярреал 26 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 26 23
20 Уэска Уэска 26 22
Полная таблица

топ-5 тегов