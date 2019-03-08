ПСЖ готов заплатить огромную сумму за одного из лидеров "Атлетико"

ПСЖ проявляет интерес к словенскому вратарю "Атлетико" Яну Облаку, сообщает Marca.

По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 100 миллионов евро. Впрочем, если Облак продлит соглашение с "Атлетико", то его отступные возрастут до 200 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Облак провел 34 матча за "Атлетико" во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов.

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