ПСЖ готов заплатить за Фабиньо 45 миллионов евро

ПСЖ сделал предложение по трансферу защитника "Монако" Фабиньо, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, парижане готовы заплатить за 23-летнего бразильца 45 миллионов евро.

Впрочем, "Монако" не намерен продавать Фабиньо прямому конкуренту.

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