ПСЖ готов заплатить за хавбека дортмундской "Боруссии" 50 миллионов евро

Французский ПСЖ готовит предложение по полузащитнику дортмундской "Боруссии" Юлиану Вайглю, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, за 22-летнего хавбека "шершней" парижане будут готовы заплатить 50 миллионов евро и отдать своего голкипера Кевина Траппа, который не имеет стабильной игровой практики в своей команде.

В нынешнем сезоне Вайгль забил 1 гол в 11 играх за "Боруссию".

Напомним, ПСЖ готов побороться с "Барселоной" за Коутиньо. | soccernews.ru