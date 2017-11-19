ПСЖ готов заплатить за хавбека дортмундской "Боруссии" 50 миллионов евро

Теги юлиан вайглькевин трапппсжборуссия дортмунд

ПСЖ готов заплатить за хавбека дортмундской "Боруссии" 50 миллионов евроФранцузский ПСЖ готовит предложение по полузащитнику дортмундской "Боруссии" Юлиану Вайглю, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, за 22-летнего хавбека "шершней" парижане будут готовы заплатить 50 миллионов евро и отдать своего голкипера Кевина Траппа, который не имеет стабильной игровой практики в своей команде.

В нынешнем сезоне Вайгль забил 1 гол в 11 играх за "Боруссию".

Напомним, ПСЖ готов побороться с "Барселоной" за Коутиньо. | soccernews.ru

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