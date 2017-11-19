ПСЖ готов заплатить за хавбека дортмундской "Боруссии" 50 миллионов евро
Французский ПСЖ готовит предложение по полузащитнику дортмундской "Боруссии" Юлиану Вайглю, информирует fichajes.com.
По сведениям источника, за 22-летнего хавбека "шершней" парижане будут готовы заплатить 50 миллионов евро и отдать своего голкипера Кевина Траппа, который не имеет стабильной игровой практики в своей команде.
В нынешнем сезоне Вайгль забил 1 гол в 11 играх за "Боруссию".
Напомним, ПСЖ готов побороться с "Барселоной" за Коутиньо. | soccernews.ru
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