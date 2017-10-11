ПСЖ готов заплатить за Канте требуемую сумму

Хавбек "Челси" Нголо Канте может продолжить карьеру в ПСЖ, сообщает Offthepost.

По информации ресурса, парижане готовы заплатить за футболиста требуемые 100 миллионов евро.

Напомним, что "Челси" купил Канте у "Лестера" за 36 миллионов евро.

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