ПСЖ готов заплатить за Мбаппе требуемую "Монако" сумму

Французский ПСЖ готов заплатить за форварда "Монако" Килиана Мбаппе требуемую монегасками сумму, информирует ActuFoot.

По сведениям источника, парижане уже сделали предложение по 18-летнему нападающему его нынешнему клубу в размере 180 миллионов евро.

Напомним, сам игрок уже выразил желание перебраться в ПСЖ. | soccernews.ru