ПСЖ готов заплатить за Мбаппе требуемую "Монако" сумму

Теги килиан мбаппепсжмонако

ПСЖ готов заплатить за Мбаппе требуемую "Монако" суммуФранцузский ПСЖ готов заплатить за форварда "Монако" Килиана Мбаппе требуемую монегасками сумму, информирует ActuFoot.

По сведениям источника, парижане уже сделали предложение по 18-летнему нападающему его нынешнему клубу в размере 180 миллионов евро.

Напомним, сам игрок уже выразил желание перебраться в ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Локомотив" на последней минуте вырвал ничью в матче с "Рубином"

"Локомотив" на последней минуте вырвал ничью в матче с "Рубином"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лион 1 3
2 Марсель 1 3
3 Лилль 1 3
4 Генгам 1 3
5 ПСЖ 1 3
6 Монако 1 3
7 Сент-Этьен 1 3
8 Монпелье 1 3
9 Бордо 1 1
10 Анжер 1 1
11 Ренн 1 1
12 Труа 1 1
13 Тулуза 1 0
14 Ницца 1 0
15 ФК Кан 1 0
16 Метц 1 0
17 Амьен 1 0
18 Нант 1 0
19 Дижон 1 0
20 Страсбур 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов