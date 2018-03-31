ПСЖ готов заплатить за свою приоритетную летнюю трансферную цель 100 миллионов евро

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ПСЖ готов заплатить за свою приоритетную летнюю трансферную цель 100 миллионов евроПСЖ определился со своей приоритетной трансферной целью на ближайшее лето, информирует RMC Sport.

Так, по сведениям источника, своим главным подписанием по окончанию текущего сезона руководство парижан определило голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака. За 25-летнего вратаря "матрасников" ПСЖ готов будет выложить 100 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте словенца со своим клубом.

В нынешнем сезоне Облак пропустил 18 мячей в 36 матчах за "Атлетико".

Напомним, ПСЖ определился с главным кандидатом на замену Эмери. | soccernews.ru

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