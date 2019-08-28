ПСЖ готов заполучить Зидана, если его уволят из "Реала"

ПСЖ проявляет интерес к главному тренеру мадридского "Реала" Зинедину Зидану, сообщает AS.

По сведениям издания, будущее Зидана на посту королевского клуба в данный момент находится под угрозой. Если "Реал" продолжит показывать неубедительную игру и демонстрировать неудовлетворительные результаты, тренер будет уволен.

В случае отставки француза, переговоры с ним намерен провести ПСЖ, руководство которого недовольно работой нынешнего наставника Томаса Тухеля.

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