ПСЖ готов заполучить Зидана, если его уволят из "Реала"

Теги реал мадридпсжзинедин зидан

ПСЖ готов заполучить Зидана, если его уволят из "Реала"

ПСЖ проявляет интерес к главному тренеру мадридского "Реала" Зинедину Зидану, сообщает AS.

По сведениям издания, будущее Зидана на посту королевского клуба в данный момент находится под угрозой. Если "Реал" продолжит показывать неубедительную игру и демонстрировать неудовлетворительные результаты, тренер будет уволен.

В случае отставки француза, переговоры с ним намерен провести ПСЖ, руководство которого недовольно работой нынешнего наставника Томаса Тухеля.

Не пропустите: "Реал" ждёт от Зидана одобрения двух сделок. | http://soccernews.ru
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