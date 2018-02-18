ПСЖ готовит 100 миллионов евро на ключевого игрока "Барселоны"

Французский ПСЖ готовит 100 миллионов евро на ключевого игрока каталонской "Барселоны", информирует испанская пресса.

Сообщается, что именно столько ближайшим летом президент парижан Нассер Ганим Аль-Хелаифи будет готов выложить за голкипера "сине-гранатовых" Марка-Андре тер Штегена.

В нынешнем сезоне немецкий вратарь пропустил 17 мячей в 31 матче за "Барселону".

Напомним, ПСЖ нацелился на бывшего защитника "Спартака". | soccernews.ru