ПСЖ готовит 100 миллионов евро за еще одну звезду испанской Ла Лиги

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ПСЖ готовит 100 миллионов евро за еще одну звезду испанской Ла ЛигиФранцузский ПСЖ готовит 100 миллионов евро за еще одну звезду испанской Ла Лиги, информирует местная пресса.

Сообщается, что парижане заинтересованы в приобретении голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака. За 24-летнего вратаря вице-чемпионы Франции готовы будут заплатить всю сумму, прописанную в качестве отступных в контракте футболиста, которая и составляет 100 миллионов евро.

Отметим, что в случае продажи Облака "Атлетико" не сможет приобрести ему замену до начала 2018 года, когда с клуба будет снят запрет на регистрацию новых игроков.

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комментарии
Максим

Да они там не офигели совсем?

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