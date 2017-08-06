Французский ПСЖ готовит 100 миллионов евро за еще одну звезду испанской Ла Лиги, информирует местная пресса.

Сообщается, что парижане заинтересованы в приобретении голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака. За 24-летнего вратаря вице-чемпионы Франции готовы будут заплатить всю сумму, прописанную в качестве отступных в контракте футболиста, которая и составляет 100 миллионов евро.

Отметим, что в случае продажи Облака "Атлетико" не сможет приобрести ему замену до начала 2018 года, когда с клуба будет снят запрет на регистрацию новых игроков.

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