ПСЖ готовит 200 миллионов евро на двух футболистов "Наполи"

ПСЖ летом хочет провернуть сделку по покупке двух футболистов "Наполи".

Как сообщает Tuttosport, парижане заинтересованы в услугах защитника Калиду Кулибали и хавбека Аллана.

Отмечается, что ПСЖ оценил трансфер двух игроков в 200 миллионов евро.

Кулибали в этом сезоне провел 28 матчей и отметился двумя голевыми передачами.

На счету Аллана два ассиста в 27 играх.

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