ПСЖ готовит 200 миллионов евро на двух футболистов "Наполи"
ПСЖ летом хочет провернуть сделку по покупке двух футболистов "Наполи".
Как сообщает Tuttosport, парижане заинтересованы в услугах защитника Калиду Кулибали и хавбека Аллана.
Отмечается, что ПСЖ оценил трансфер двух игроков в 200 миллионов евро.
Кулибали в этом сезоне провел 28 матчей и отметился двумя голевыми передачами.
На счету Аллана два ассиста в 27 играх.
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